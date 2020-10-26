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Селфи модели из Германии Николь Потуральски вызвало неподдельный восторг подписчиков девушки в социальной сети «Инстаграм». Напомним, что именно ее называют новой любовью киноактера Брэда Питта.

Модель предстала на фотографии в эффектном разноцветном платье, которое имеет вырез под грудью, а также приоткрывает живот и подчеркивает стройность 36-летней Николь. Поклонники отметили, что наряд выглядит элегантно и в то же время невероятно сексуально.

Подписчики забросали Потуральски комплиментами. Так, пользователь armcorrbett утратил дар речи при виде нового снимка Николь, а vandmspa назвала модель «райской девушкой».

Ранее сообщалось, что Потуральски специально прилетала в Париж, чтобы встретиться там с Брэдом Питтом. Из французской столицы пара отправилась на частном самолете в южную часть страны, где провела совместный отпуск.

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