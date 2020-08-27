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Популярный актер Брэд Питт в настоящий момент путешествует по французскому югу. И делает это не в одиночестве. Издание Daily Mail рассказало о том, что в поездку Питт отправился с Николь Потуральски – 27-летней немецкой моделью.

О новой пассии актера известно, что она свободно общается на 5 языках и воспитывает одного ребенка. Кроме того, девушка основала международную организацию, которая занимается защитой акул.

Пользователи сети обратили внимание на то, что Потуральски внешне очень похоже на Анджелину Джоли – все еще законную супругу актера. Питт разводится с ней, однако процесс продолжается вот уже 4 долгих года.

Джоли подала на развод еще в 2016 году. Причиной, по ее словам, стали разногласия по поводу используемых Питтом методов воспитания детей.

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