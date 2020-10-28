Мониторинговые сервисы показывают, что в исключительной экономической зоне РФ в настоящий момент находится военный ледокол KV Svalbard, который состоит на вооружении Норвегии. Это судно оказалось на Северном морском пути без предварительного согласования с Россией.

Напомним, что РФ считает Северный водный путь своей территорией. Несмотря на то, что Соединенные Штаты уже неоднократно заявляли о том, что намереваются прервать доминирование России в этой зоне, они все же не рискуют заходить в данное водное пространство. Вполне возможно, что их боевые корабли просто не способны действовать в столь экстремальных условиях.

Россия неоднократно заявляла, что будет жестко пресекать попытки вторжения в воды Северного морского пути. Вполне возможно, норвежский ледокол в скором времени встретится с кораблями, обеспечивающими безопасность акватории. Впрочем, официального подтверждения информации о вторжении пока не поступало.