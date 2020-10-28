Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 1 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 1
Telegram 0

Мониторинговые сервисы показывают, что в исключительной экономической зоне РФ в настоящий момент находится военный ледокол KV Svalbard, который состоит на вооружении Норвегии. Это судно оказалось на Северном морском пути без предварительного согласования с Россией.

Напомним, что РФ считает Северный водный путь своей территорией. Несмотря на то, что Соединенные Штаты уже неоднократно заявляли о том, что намереваются прервать доминирование России в этой зоне, они все же не рискуют заходить в данное водное пространство. Вполне возможно, что их боевые корабли просто не способны действовать в столь экстремальных условиях.

Россия неоднократно заявляла, что будет жестко пресекать попытки вторжения в воды Северного морского пути. Вполне возможно, норвежский ледокол в скором времени встретится с кораблями, обеспечивающими безопасность акватории. Впрочем, официального подтверждения информации о вторжении пока не поступало.

Вам может понравиться

В Тюмени женщине с коронавирусом с 92% поражением лёгких сделали кесарево сечение

В Тюменской области, как сообщает главный акушер-гинеколог региона Ирина Кукарская, в настоящее… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.10.2020
  • читать 1 минуту

Asia Times: РФ могла отправить в Армению оружие для защиты от турецких дронов

В интернет-издании Asia Times появилась публикация о таинственном оружии России, которое было… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Школьница ударила ножом 15-летнюю девочку в ходе ссоры в Челябинске

Потасовка между двумя школьницами в селе Русская Теча, что в Челябинской области,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 28 октября – ясно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 октября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 28 октября – пасмурно, до 11 °C | Подольск: погода, 28 октября – переменная облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 28 октября – переменная облачность, до 19 °C |