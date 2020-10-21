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В ночь на среду азербайджанские ВС далеко продвинулись на востоке и укрепили свои позиции в этой части Нагорного Карабаха. При этом они не дали возможности армянским подразделениям и Армии обороны Арцаха контратаковать на восточном направлении.

Сообщается, что одна из наиболее мощных атак с момента обострения конфликта была проведена после заявления Ирана о нейтралитете в противостоянии между Арменией и Азербайджаном. Практически сразу позиции Армении и НКР были обстреляны более чем 150 ракетами из установок «Град».

Известно, что потери Азербайджана в ходе этой атаки были минимальными. Армянские ВС и Армия обороны также потеряли небольшое количество живой силы, несмотря на масштабные ракетные обстрелы.

Военные эксперты прогнозируют, что в течение ближайших двух суток Азербайджан начнет наступление на восточном и северном фронтах, что позволит ему захватить треть территории непризнанной республики.

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  • 21.10.2020
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