Николай Цискаридзе высказался по поводу Татьяны Плаксиной – дочери Любови Успенской.

Как отмечается, Цискаридзе давно и близко знаком с Успенской, он её уважает и любит. С Татьяной же он не знаком. Как он заявил, дети звёзд зачастую не заслуживают уважения, и он их не переносит, по крайней мере, до тех пор, пока они не сумеют добиться его уважения. Он сам пришёл в большое искусство с улицы, и добиться своего положения Цискаридзе удалось довольно рано. Поэтому он знает, о чём говорит и как этого достичь.

Говоря о Плаксиной, Цискаридзе высказал мнение, что её словам не стоит придавать большого значения, и заявил, что её нужно лечить. Он задался вопросом о том, сколько сумасшедших ходит по улицам, и отметил, что к ним не надо прислушиваться, а нужно лечить. Также он отметил, что таких людей жалко.