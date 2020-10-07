читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Автор канала Military History not Visualized проанализировал воспоминания немецких ветеранов о советских «Катюшах».

Как отмечается, их слова были взяты из исторических сборников, которые составляли западные авторы. «Катюш» некоторые из ветеранов называли «сталинским органом», и, как отмечается, они не считали его серьёзным оружием. Причиной этому была их неточность. Также сообщается, что от их ударов не представляло усилий скрыться.

При этом по другим воспоминаниям, это оружие было очень страшным и опасным, его даже сравнивали с Т-34.

Как предположил автор, столь разное впечатление ветераны получили из-за того, что столкнулись с «Катюшами» в разных ситуациях. Так, если атака проводилась на открытой местности, ущерба было больше, нежели в укрытии.

Кроме того, важен и год воспоминаний. До ноября 1941 года «Катюши» применялись по одиночке, а потому и особого ущерба не наносили.

Вам может понравиться

Самой популярной птицей в Ленобласти стал желтоголовый королек

В рамках Евразийского учета птиц, который проходит каждый год, была выбрана наиболее… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Ереван заявил, что карабахские силы уничтожили азербайджанскую базу ГСМ

Пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян сообщила об уничтожении крупной базы, на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Трое полицейских подозреваются во взятке в 6 млн рублей в Подмосковье

В Подмосковье прошло задержание троих работников правоохранительных органов, подозреваемых в получении взятки… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 октября – пасмурно, до 14 °C | город Мытищи: погода, 7 октября – пасмурно, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 октября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 октября – небольшой дождь, до 11 °C | Королев: погода, 7 октября – ясно, до 20 °C | Подольск: погода, 7 октября – пасмурно, до 14 °C | Армавир: погода, 7 октября – ясно, до 21 °C |