Автор канала Military History not Visualized проанализировал воспоминания немецких ветеранов о советских «Катюшах».

Как отмечается, их слова были взяты из исторических сборников, которые составляли западные авторы. «Катюш» некоторые из ветеранов называли «сталинским органом», и, как отмечается, они не считали его серьёзным оружием. Причиной этому была их неточность. Также сообщается, что от их ударов не представляло усилий скрыться.

При этом по другим воспоминаниям, это оружие было очень страшным и опасным, его даже сравнивали с Т-34.

Как предположил автор, столь разное впечатление ветераны получили из-за того, что столкнулись с «Катюшами» в разных ситуациях. Так, если атака проводилась на открытой местности, ущерба было больше, нежели в укрытии.

Кроме того, важен и год воспоминаний. До ноября 1941 года «Катюши» применялись по одиночке, а потому и особого ущерба не наносили.