В России собираются ввести новую стипендию для некоторых студентов.

Как сообщается, рассчитывать на неё могут студенты, являющиеся представителями коренных малочисленных народов. Отбором получателей выплаты займётся комиссия. Для того, чтобы претендовать на выплату, студент должен обучаться на бюджете и получать стипендию, кроме того, будут учитываться его оценки за несколько последних недель.

Деньги на эту стипендию, как сообщается, будут выплачиваться из средств региональных властей. Сумма выплаты будет складываться из расчёта средней академической стипендии для студентов, умноженной на районный коэффициент. В среднем, как отмечается, выплата будет составлять около 4 300 рублей каждый месяц.

В Хабаровском крае студенты начнут получать выплату уже в декабре.