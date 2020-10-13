Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на информацию Международной ассоциации воздушного транспорта, рассказала о странах, наиболее доступных даже с учётом пандемии коронавируса.

Так, в список государств, где в настоящее время наиболее «мягкая» политика по ограничениям, связанных с туристами, вошло восемь стран. Это Албания, Афганистан, Бразилия, Мексика, Северная Македония, Сербия и Турция. При посещении этих стран не требуется проходить тестирование на коронавирусную инфекцию – нужно лишь указать требуемые сведения в специальной анкете в самолёте, и измерить температуру в аэропорту.

Россиянам, как отмечается, проще всего будет попасть в Турцию, куда можно улететь напрямую. В Мексику можно слетать через несколько пересадок. Кроме того, возможно посетить Албанию и Сербию.

Для жителей России также доступны Белоруссия, Великобритания, Египет, ОАЭ, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, Швейцария и Южная Корея.