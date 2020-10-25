Настя Ивлеева, ведущая и интернет-блогер, решила поведать поклонникам, как именно она смогла сбросить десять килограммов в рекордно короткие сроки.

Согласно ее словам, она похудела после заражения коронавирусной инфекцией. Знаменитость отметила, что до этого ела слишком много и при этом практически не двигалась. Затем во время болезни она перестала есть за четыре часа до сна, то есть старалась ужинать до наступления 7 часов вечера. Иногда вечером она пила воду, заменив при этом ею все газировки чаи и соки.

Звезда также заявила, что следует не употреблять алкогольные напитки и помнить о здоровом сне, так как только во время него происходит сжигание калорий. По этой причине следует спать не менее 7-8 часов в день. Ивлеева считает, что такой подход к похудению подходит совершенно всем.