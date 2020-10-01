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33-летняя Настасья Самбурская вызвала восторг у своих подписчиков в Инстаграме, выложив новую откровенную фотографию. На ней актриса, хорошо известная зрителям по ситкому «Универ» стоит у окна и любуется захватывающим видом на город.

При этом на девушке надеты легинсы из натуральной кожи черного цвета и эффектный кружевной корсет, открывающий взорам поклонников красивую грудь. И отлично подчеркивающий формы «звезды». Дополняют столь великолепный облик распущенные волосы и макияж, акцентирующий внимание на губах.

Подписчики моментально отреагировали на фотографию и оставили множество комментариев. Подавляющее их большинство написало о том, что вряд ли кто-то из поклонников заметил вид из окна, так как вид из корсета гораздо интереснее. Также практически все сошлись на том, что Настасья – «шикарная женщина».

Некоторые пользователи перевели надпись с татуировки на левом предплечье, которая в переводе с латыни звучит так «Орел не ловит мух».

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