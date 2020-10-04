Надежда Бабкина разочаровала своих поклонников вновь набранным после похудения весом.

Как отмечается, артистка выступила на праздничном концерте, организованном в честь её 70-летия. Концерт планировался ещё весной, но из-за коронавируса был отложен.

Многих поклонников появление Бабкиной на сцене несколько огорчило, так как без труда можно было увидеть, что артистке не удалось сохранить свой вес. Это было заметно даже несмотря на концертные наряды. Бабкина, как отмечается, усердно худела к своему юбилею, однако серьёзных успехов ей удалось достичь лишь тогда, когда она заболела коронавирусом.

В мае, как отметили поклонники, исполнительница была такой стройной, какой они её не видели уже очень давно. Однако всего за несколько месяцев Бабкина вновь набрала вес.

В комментариях к фото с выступления некоторые пользователи Сети заметили, что все усилия по приведению певицы себя в форму были напрасны. Впрочем, сама она не унывает, и выступила на концерте весьма энергично.