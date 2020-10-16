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Нагорно-карабахским средствам ПВО удалось сбить азербайджанский бомбардировщик, несший на борту 4 мощные бомбы. Самолет был уничтожен уже после бомбардировки.

Информагентство Avia.pro разместило фотографию подбитого самолета. Указывается, что уничтоженным бомбардировщиком оказалась беспилотная версия Ан-2, которая в некоторых случаях может быть оснащена боеголовками. Ряд СМИ тоже указывают на то, что такие воздушные суда используются для нанесения атак по Армении и Нагорному Карабаху.

В ANNA News, сославшись на армянских военных, сообщили, что азербайджанские вооруженные силы применяют данные беспилотники не только для проведения разведывательных операций. Под их крыльями иногда устанавливают 4 авиабомбы весом до 100 килограмм. На Ан-2 также размещают камеры, что позволяет операторам обнаруживать цели и сбрасывать на них снаряды. Но при этом эти бомбардировщики летят медленно и на низкой высоте, поэтому их легко сбить.

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