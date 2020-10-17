Вчера, 16 октября, в вечерние часы на Первом канале был продемонстрирован особый выпуск передачи «Поле чудес», который посвятили столетию с момента образования Татарстана.

В честь этого юбилея телестудия была украшена главными символами республики. На развешанных изображениях можно было увидеть башню Сююмбике и казанскую мечеть Кул Шариф. На установленных баннерах демонстрировалась дата формирования ТАССР, а на барабане лежали татарские угощения и презенты.

В ходе телешоу Леонид Якубович получил в подарок защитный наряд и принял участие в борьбе корэш. В поединке ведущему помогал Ильдар Абасов, 5-кратный победитель Чемпионата мира по борьбе на поясах. На передачу также пришли известные татарские артисты, включая Людмилу Кувшинову и Георгия Ибушева. Победителем спецвыпуска оказался Руслан Амиров, житель Нижнекамска.