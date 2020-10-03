На азербайджанском военном аэродроме спутники обнаружили больше трех десятков самолетов. Сообщается, что подобных крылатых машин раньше на вооружении Азербайджана не было. Поэтому их происхождение пока остается загадкой для военных экспертов.

На фотографии, сделанной со спутника, видно, что самолетов достаточно много. Точную их идентификацию провести довольно сложно из-за низкого качества изображения. Однако специалисты заявляют, что это Ан-2, которые в Советском Союзе окрестили «кукурузниками». Поразительным является тот факт, что этих машин давно нет на вооружении в Азербайджане. Известно о трех таких армянских самолетах, но два из них на днях попали под удар и были уничтожены.

Также некоторые обозреватели предположили, что Азербайджан модернизировал Ан-2 и превратил их в беспилотные аппараты. Однако данная версия не выдерживает никакой критики. В распоряжении ВС имеется множество БЛА, способных решать самые различные боевые задачи, поэтому тратить средства на модернизацию кукурузников, которые не идут ни в какое сравнение с современной техникой, нет никакого смысла.