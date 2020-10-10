Мощный взрыв прогремел на остановке в Хабаровске

Рядом с остановкой общественного транспорта на улице Гагарина в Хабаровске произошел мощный взрыв. Он изрядно напугал местных жителей, которые проживают в восточной части города. Ударная волна встряхнула несколько многоквартирных домов, а также выбила окна в трех квартирах.

Оказалось, что взрыв стал следствием возгорания автофургона, в котором перевозили баллон со сжиженным газом. По какой причине возник пожар, пока не установлено. На остановке собралось множество зевак, которые снимали горящий автомобиль на телефоны.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, 40 минут не могли потушить огонь. Когда он все-таки был локализован, от фургона остался лишь металлический остов. К счастью, в результате инцидента не было пострадавших. Если не считать владельцев квартир, которым теперь придется вставлять новые окна.