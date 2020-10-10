читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Рядом с остановкой общественного транспорта на улице Гагарина в Хабаровске произошел мощный взрыв. Он изрядно напугал местных жителей, которые проживают в восточной части города. Ударная волна встряхнула несколько многоквартирных домов, а также выбила окна в трех квартирах.

Оказалось, что взрыв стал следствием возгорания автофургона, в котором перевозили баллон со сжиженным газом. По какой причине возник пожар, пока не установлено. На остановке собралось множество зевак, которые снимали горящий автомобиль на телефоны.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, 40 минут не могли потушить огонь. Когда он все-таки был локализован, от фургона остался лишь металлический остов. К счастью, в результате инцидента не было пострадавших. Если не считать владельцев квартир, которым теперь придется вставлять новые окна.

Мощный взрыв прогремел на остановке в Хабаровске

Вам может понравиться

Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении режима прекращения огня

Военное ведомство Азербайджана утверждает, что Армения уже в первый час перемирья допустила… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Соседов заявил об отсутствии секса в браке Пугачевой и Галкина

Журналист и популярный музыкальный критик Сергей Соседов уверенно заявил, что брак Аллы… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Не имеет равных: на Западе оценили экспериментальный полет Су-57

Видеозапись полета российского истребителя Су-57 вызвала бурные обсуждения среди пользователей интернета. На… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 октября – небольшая облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 10 октября – пасмурно, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 октября – ясно, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 октября – небольшая облачность, до 11 °C | Королев: погода, 10 октября – пасмурно, до 19 °C | Подольск: погода, 10 октября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Армавир: погода, 10 октября – пасмурно, до 22 °C |