Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, официально подтвердил, что в скором времени станет отцом, опубликовав фото с беременной женой Лианой.

Как сообщается, свадьба состоялась несколько недель назад, и сразу же начались слухи о том, что Лиана беременна. Однако пара не комментировала своё положение, а Валерия резко опровергла то, что в скором времени станет бабушкой.

Сейчас же на страницах в Instagram Арсения и Лианы появились кадры из фотосессии, по которым стало отчётливо видно, что пару в скором времени ждёт пополнение. Когда именно он появится на свет, неизвестно, пол пока что тоже держится в секрете.

Как отмечается, для Валерии ребёнок станет первым внуком. А продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что о беременности Лианы они узнали только из СМИ. Он отметил, что они догадывались, но, так как из-за пандемии лично не общались с Арсением после свадьбы, то не знали об этом.