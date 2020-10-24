Главный внештатный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов рассказал о людях, которые имеют повышенные шансы заболеть коронавирусом.

Речь идёт о людях с лишним весом. Отмечается, что они чаще заражаются коронавирусом, а в России людей с лишним весом около 42 миллионов. Однако это лишь результаты «скромных подсчётов», и в реальности это число может оказаться намного выше.

Кроме того, примерно 19 миллионов людей со временем могут перейти в категорию здоровых людей. Так, у них есть метаболический синдром или состояние между сахарным диабетом и ожирением. В эту группу входит и ряд других заболеваний, от которых можно излечиться.

Лишний вес чреват опасностью развития хронических, а также сердечно-сосудистых болезней. Кроме того, он повышает риск подхватить коронавирус.