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В оборонном ведомстве Азербайджана сообщили, что один из батальонов армянских вооруженных сил отказался от дальнейшего участия в военном конфликте, идущем в Нагорном Карабахе.

В опубликованном сообщении говорится о том, что речь идет о стрелковом батальоне 527-го полка, который после недавних столкновений с азербайджанскими войсками понес значительные потери как в живой силе, так и бронетехнике. В результате он оказался почти полностью парализован. Указывается также, что разгромленной части не были предоставлены дополнительные силы.

В азербайджанском Минобороны подчеркивают, что неукомплектованный личный состав батальона на данный момент времени имеет значительные проблемы с боеприпасами, поэтому не способен полностью прикрыть линию фронта. В результате его бойцы решили отказаться от участия в боевых действиях.

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