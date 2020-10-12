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Шушан Степанян, отвечающая за общение армянского Министерства обороны с представителями СМИ, заявила об уничтожении самолета Ан-2, состоящего на вооружении Азербайджана. Она отметила, что «кукурузник» был сбит системами ПВО Армии обороны Арцаха.

Пресс-секретарь подчеркнула, что этот Ан-2 был модернизирован в беспилотный аппарат, предназначенный для бомбардировок Нагорного Карабаха. Средства ПВО своевременно обнаружили его в небе над Арцахом и провели успешную атаку.

Сейчас между Арменией и Азербайджаном действует режим прекращения огня. Объявить гуманитарное перемирие потребовал российский президент Владимир Путин. Соглашения о приостановке боевых действий достигли главы МИД обеих стран, которые встретились в Москве. На этих переговорах присутствовал также российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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