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Армянское оборонное ведомство разместило ролик, на котором можно увидеть, как бойцы Азербайджана убегают в панике от сил противника.

Данная запись была размещена на официальной страничке Минобороны Армении. На ее кадрах демонстрируется, как несколько азербайджанских солдат пытаются спрятаться от обстрелов, осуществляемых армянскими вооруженными силами.

В СМИ напоминают, что новый конфликт между Баку и Ереваном разгорелся в минувшее воскресенье, 27 сентября. В Азербайджане заявляют, что Армения первой начала обстреливать ее населенные пункты, а армянские власти сообщают, что перед этим азербайджанская авиация нанесла воздушный удар по Нагорному Карабаху.

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