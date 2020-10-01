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В соцсети Facebook армянским оборонным ведомством были опубликованы фотоснимки, на которых можно увидеть обломки Су-25 ВВС Армении.

Ереван настаивает на том, что армянский штурмовик был сбит F-16, принадлежащим Военно-воздушным силам Турции. На размещенных кадрах можно увидеть обгоревшие элементы самолета, лежащие на горном склоне. Летчик Су-25, к сожалению, погиб.

Анкара при этом заявляет, что данная информация является лишь «очередной фантазией армянских пропагандистов». Хикмет Гаджиев, представитель президента Азербайджана, отметил, что штурмовики Армении врезались в горный склон во время полета, а сообщения об их подбитии не имеют ничего общего с действительностью.

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