Арцрун Ованнисян, представляющий Минобороны Армении, сообщил, что Армия обороны НКР отбросила азербайджанские диверсионные группировки от одного из крупнейших городов непризнанной республики Шуши.

Помимо этого, Ованнисян заявил, что разведка Армии обороны сумела обнаружить склады с боеприпасами, принадлежащие азербайджанской армии. Они были успешно уничтожены.

Напомним, что в своем обращении к народу Карабаха президент самопровозглашенной республики Араик Арутюнян призывал сделать все возможное, чтобы отстоять Шуши. Он заявлял, что азербайджанская армия уже находится на подступах к городу с восточной его стороны.

Шуши, по словам Ованнисяна – это важный рубеж для Азербайджана. Город находится в непосредственной близости от столицы НКР Степанакерта, что дает возможность армии противника вести обстрелы из любых артиллерийских систем.