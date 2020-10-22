Американский актёр Мэттью Макконахи рассказал о том, что в возрасте 15-ти лет его растлили.

Об этом он рассказал в своей автобиографии Greenlights. По словам актёра, когда ему было 15 лет, его впервые вынудили заняться сексом. На тот момент он был уверен, что из-за этого попадёт в ад. Также Макконахи сообщил, что и в дальнейшем ему приходилось сталкиваться с насилием.

Так, в возрасте 18-ти лет он находился в фургоне и потерял сознание. В это время его начал домогаться взрослый мужчина, однако о ком он говорит, актёр не уточнил.

Несмотря на подобные неприятные инциденты, Макконахи отметил, что не считает себя жертвой, и что он получил от жизни множество замечательных моментов. В своей книге он заявил, что у него имеются доказательства того, что мир хочет сделать его счастливым.