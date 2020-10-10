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Мария Шукшина в рамках передачи «Интервью» рассказала о гонорарах звёзд, которые они получают за участие в ток-шоу.

Так, согласно её заявлению, счёт идёт на миллионы. Она отмечает, что если никто не захочет столько платить, то никто и ходить не будет. В этом случае, как актриса отмечает, это можно считать заработком и успокаивать свою совесть, так как из-за ситуации с коронавирусом доходы у многих знаменитостей серьёзно упали, и они согласны даже на низкопробные проекты.

Также она выразила мнение, что многие ток-шоу и прочие развлекательные программы следует закрыть или хотя бы разбавить полезными программами. Заявления создателей шоу о том, что они имеют высокие рейтинги и что зрителям нравится этот контент, она считает выдумкой.

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