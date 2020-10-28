Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал фото своих с Аллой Пугачевой детей, собирающихся в школу.

В кадре Лиза и Гарри предстали одетыми в пальто и шапки, с полностью загруженными руками – они держат школьные рюкзаки, запасную обувь в сумках и папки для творчества. Как заметили подписчики, дети выглядят на фото очень грустными.

В подписи Галкин пошутил, что Лиза и Гарри в школу отправляются, как на праздник, и заявил также, что «товарищ на заднем плане», имея в виду рыцаря, просто окаменел от того, сколько у школьников вещей.

В комментариях поклонники предположили, что дети стараются быть во всём лучшими, а потому и собирают с собой в школу всё самое необходимо. Также в комментариях отметились и коллеги Пугачевой и Галкина Яна Рудковская и Алика Смехова, оставив смайлики в виде сердечек.