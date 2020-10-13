Певица Наташа Королева в интервью изданию «Караван историй» рассказала, как произошло знакомство её супруга Сергея Глушко с Анастасией Шульженко, с которой он изменил своей жене.

По словам певицы, Шульженко подошла к Глушко познакомиться после одного из его стриптиз-шоу. Она изначально позиционировала себя как суррогатную мать, и заявила Сергею, что готова выносить ему и Наташе ребёнка. В телефоне Глушко, как отметила Наташа, Шульженко так и записана – «Настя-суррогат».

Тему о ребёнке Наташа и Сергей не раз обсуждали, и вспомнили однажды о предложении Анастасии. Глушко решил с ней встретиться, но поначалу Шульженко долго его «динамила», при этом флиртуя в переписке.

Однажды они всё же договорились на встречу, на которую Анастасия приехала с подругой. Далее, как заявила певица, они что-то подсыпали в чай Сергею, чтобы заполучить компромат, которым в дальнейшем планировали шантажировать супругов. Так что изменой Королева произошедшее не считает.