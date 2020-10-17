Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева впервые показались на публике после слухов о измене Павла.

Как сообщается, предположения о том, что Воля изменил своей супруге, появились после выложенного фото в Сети несовершеннолетней девушкой, не скрывающей, что занимается эскортом. Однако фото осталось без комментариев со стороны Павла.

Воля и Утяшева посетили Voque Бал в Санкт-Петербурге. Для мероприятия Ляйсан выбрала облегающий наряд из чёрного латекса. Она поделилась в Stories Instagram записью того, как собирается на мероприятие и демонстрирует наряд супругу. Тот же в шутку назвал гимнастку «супергероем «Женщина-клеенка».

В свою очередь, Ляйсан назвала супруга мужчиной-водолазкой, на что тот заметил, что они в Санкт-Петербурге, и на нём – бадлон.