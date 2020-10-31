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На днях японские СМИ подняли шум по поводу размещения на Южных Курилах новых танков. Они заявили, что прошедшие модернизацию Т72Б3, которые предназначены в том числе и для защиты от малых боевых кораблей, создадут серьезные проблемы с десантированием на острова. Однако российский эксперт Виктор Литовкин уверен, что РФ имеет все полномочия для размещения вооружения.

Специалист заявил, что острова Итуруп и Кунашир являются российской территорией. Поэтому размещение танков Т72Б3, а также систем «Бастион» и «Бал», предназначенных для противокорабельной обороны – «это святое дело» для РФ. А шум в японской прессе способен заинтересовать только самих жителей Японии.

Помимо этого, Литовкин предположил, что на этих островах вполне можно реализовывать любые совместные российско-японские проекты. Однако эксперт уверен, что все подобные начинания должны вестись исключительно в соответствии с действующим законодательством РФ.

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