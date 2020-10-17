В индийском издании EurAsian Times восхитились гигантским «летающим судном», построенным СССР и находящимся на одной из пляжных территорий Дагестана.

Согласно словам авторов статьи, этот «летающий корабль» смотрится потрясающе. На размещенном видеоролике, снятом с помощью беспилотного летательного аппарата, кажется, словно этот экраноплан лишь недавно приземлился на воду. Отмечается, что он расположен неподалеку от города Дербент. Тут власти собираются создать новую тематическую парковую зону.

Эксперты заявляют, что экраноплан, масса которого составляет 400 тонн, в период холодной войны находился на вооружении советского ВМФ. На первый взгляд эта военная техника похожа на самолет, но в действительности она представляет собой морской корабль, способный парить над поверхностью воды на огромной скорости. Это помогало ему избегать радаров и противокорабельных мин.