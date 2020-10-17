Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала видеозапись своего времяпровождения на дискотеке.

В кадре ведущая исполняет зажигательный танец, и совершенно не обращает внимания на то, что её платье спадает с одного плеча и практически оголяет её грудь. При этом журналистка не имеет нижнего белья. Впрочем, Собчак всё же успела подхватить падающую ткань локтем, и не допустить уж совсем неловкой ситуации. Произошедшее её совершенно не смутило.

В подписи к видео Собчак рассказала об ограничительных мерах, вновь вводимых из-за коронавируса. Теперь всем, кто собирается отдохнуть в ночном клубе, придётся пройти регистрацию и предъявить QR-код.

В комментариях поклонники выразили восхищением танцем телеведущей, заявив, что она танцует, как счастливый человек.