Алексей Леонков, военный специалист, сообщил, что радиолокационные станции (РЛС) РФ, развернутые на Крымском полуострове, находились в неактивном состоянии при приближении к ним боевых самолетов американских ВВС.

Согласно словам эксперта, разведывательные БПЛА и воздушные судна, которые сопровождали стратегические бомбардировщики B-52, не смогли выяснить принцип работы РЛС, установленных на ЗРК С-300 и С-400. Данный полет был совершен в прошлом месяце. Леонков отметил, что в этот момент российские станции не работали, поэтому проанализировать их было невозможно.

Западным вооруженными силам так и не удалось получить ключи к системе ПВО России, а потенциальным постановщикам помех в лице дронов необходимо еще долететь до РЛС. Военные НАТО, скорее всего, не учитывают эффективность работы установок радиоэлектронной борьбы, имеющихся у российских ВС.