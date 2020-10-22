Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Кристина Орбакайте недавно вернулась в Москву и приступила к репетициям в театре после долгого перерыва.

Как сообщается, последние полгода Орбакайте жила в США вместе со своим мужем и дочерью. Из-за пандемии коронавируса и отсутствия концертов особых причин возвращаться домой у певицы не было.

Однако недавно она сообщила, что вернулась в Москву и на днях возобновила репетиции. Речь идёт о спектакле «Двое на качелях», где Орбакайте и Кирилл Сафонов играют главные роли. Отмечается, что за несколько месяцев вынужденного простоя некоторые моменты сценария уже слегка подзабылись, но репетиция помогла всё вспомнить.

Орбакайте в Stories Instagram поделилась кадрами из театра «Современник», где проходила репетиция. Как отмечается, ради спектакля певице пришлось оставить своего супруга в США.

Вам может понравиться

Азербайджан может попытаться уничтожить прикрывающие Ереван С-300

В информагентстве «Авиа.про», сославшись на собственные источники, сообщили, что Азербайджан собирается ликвидировать… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Москве госпитализировали за сутки более 1 215 людей с коронавирусом

Как сообщает столичный оперштаб по коронавирусу, в Москве за последние сутки было… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.10.2020
  • читать 1 минуту

Пашинян заявил, что военные Азербайджана бросают в бой свои последние резервы

В издании Sputnik Армения, сославшись на слова Никола Пашиняна, армянского премьер-министра, отметили,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 октября – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 22 октября – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 октября – ясно, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 октября – небольшой дождь, до 12 °C | Королев: погода, 22 октября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 22 октября – пасмурно, до 7 °C | Армавир: погода, 22 октября – пасмурно, до 16 °C |