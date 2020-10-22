Кристина Орбакайте недавно вернулась в Москву и приступила к репетициям в театре после долгого перерыва.

Как сообщается, последние полгода Орбакайте жила в США вместе со своим мужем и дочерью. Из-за пандемии коронавируса и отсутствия концертов особых причин возвращаться домой у певицы не было.

Однако недавно она сообщила, что вернулась в Москву и на днях возобновила репетиции. Речь идёт о спектакле «Двое на качелях», где Орбакайте и Кирилл Сафонов играют главные роли. Отмечается, что за несколько месяцев вынужденного простоя некоторые моменты сценария уже слегка подзабылись, но репетиция помогла всё вспомнить.

Орбакайте в Stories Instagram поделилась кадрами из театра «Современник», где проходила репетиция. Как отмечается, ради спектакля певице пришлось оставить своего супруга в США.