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Медики заявили о том, что коронавирус может вызвать необратимую потерю слуха.

Как отмечается, ранее считалось, что коронавирус способен повредить обонянию, а теперь выяснилось, что под угрозой также и слух. К такому выводу учёные пришли после изучения случая заболевания 45-летнего мужчины.

Как отмечается, пациент страдал астмой, и однажды заболел коронавирусом. Его интубировали в больнице, использовали для лечения в том числе ремдесивир и внутривенные стероиды. В отделении интенсивной терапии мужчина провёл некоторое время, а через неделю после выписки у него развилась потеря слуха на левое ухо.

Отмечается, что лекарства, которыми мужчину лечили, вызвать такой эффект не могли. Проблем со слухом у пациента никогда не было, как и аутоиммунных заболеваний. В итоге был сделан вывод, что потеря слуха произошла из-за коронавируса, однако на данный момент неизвестно, как именно инфекция могла повлиять.

В качестве одного из предположений высказано мнение, что коронавирус проникает в клетки внутреннего уха и разрушает их или способствует выделению воспалительных веществ.

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