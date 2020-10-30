Специалисты из департамента фундаментальной медицины ДВФУ выявили, что коронавирус способен навредить вылечившемуся пациенту даже через долгое время, прошедшее после излечения.

Как отмечается, в ходе своего исследования учёные изучили биоматериалы. Их взяли от нескольких десятков людей, которые скончались из-за коронавируса.

Было выяснено, что вирус проникает в эпителий, где начинает стремительно размножаться. Затем он перемещается в кровь, благодаря которой попадает дальше – во внутренний эпителии и эритроциты. Предполагается, что вирус стремится заразить красный костный мозг, где содержится эндотелий. Он, как сообщается, регулирует эритроциты, поступающие в кровь.

Из-за поражения эндотелия страдает иммунитет, в органах могут появиться клетки костного мозга, крупнее обычных. В итоге, далее после того, как человек уже давно вылечился от коронавируса, у него могут образовать повреждения в органах, вызванные перенесённой инфекцией.