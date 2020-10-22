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Представители управления Роспотребнадзора по Воронежской области подтвердили информацию о том, что в четырех высших образовательных учреждениях регионального центра коронавирусом заразились 8 студентов и 4 работника.

Отмечается, что в ВГМУ коронавирусная инфекция была диагностирована у 4-х учащихся, а в ВГУ и РНУ – у 2-х студентов. В ВГПУ COVID-19 подхватил работник библиотеки, а в ВГУИТ – учитель. Два сотрудника и два студента заразились в опорном вузе.

Работники оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области призвали образовательные учреждения Воронежа отпустить всех студентов на внеплановые каникулы. Ранее стало известно, что ВГУ перевел не менее 50 процентов учащихся на дистанционное обучение.

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