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В Костроме состоялся концерт певицы Наташи Королевой, на котором она исполнила один из своих хитов «Ты мне веришь или нет».

Как отмечается, обычно эту песню Королева исполняет вместе со своим супругом Сергеем Глушко. Однако в этот раз всё сложилось иначе. Сергей остался в Москве и решил принять участие в мюзикле, однако из-за пандемии коронавируса все подобные мероприятия временно приостановлены. Неожиданное “разделение” поклонники звездной четы связывают с недавним скандалом. Впрочем, песню Наталья исполняла не одна, найдя замену Сергею.

Вместо Глушко Наташа исполнила композицию дуэтом со своим 18-летним сыном Архипом. Отмечается, что он уже давно хотел попробовать себя в сольной карьере, и сейчас ему представился шанс.

Сама певица рассказала, что концерт был ей необходим не только ради заработка, но и для душевного восстановления. Она поблагодарила жителей Костромы за душевный приём и заявила, что они вдохнули в неё силы и энергию.

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