Издание Forbes (США) опубликовало статью о подводной лодке Seawolf, способной справиться сразу с восемью российскими субмаринами. По словам журналистов, «Морской волк» также может сдерживать баллистические торпедные боеприпасы, которые могут нанести серьезный вред всему человечеству. США разместили три таких подлодки в Атлантике, чтобы «сдерживать российскую агрессию».

Эту публикацию прокомментировал известный российский эксперт Виктор Литовки. Он заявил, что США на каждом углу кричит о «российской агрессии», предпринимает меры «для защиты человечества», однако в последнее время именно Соединенные Штаты являются единственным инициатором всех значимых конфликтов. Именно они два раза начинали боевые действия на территории бывшей Югославии, а также в Афганистане, Ираке, Сирии и других странах.

Литовкин считает все разговоры о «непобедимости» Seawolf несколько преувеличенными. Он поясняет, что характеристики этой лодки совсем неплохие, однако и в России имеется множество субмарин, которые способны легко справиться с ней. Заявления же американских журналистов – это хвастовство, которое больше рассчитано на публику, ничего не понимающую в современном вооружении.