Пользователи Сети осудили Ким Кардашьян, устроившую в разгар пандемии коронавируса пышное празднование в честь своего 40-летия.

Как сообщила Кардашьян, она порадовала своих близких, которые помогли ей стать той, кем она сейчас является, поездкой на частный остров. Они устроили на отдыхе танцы, катались на велосипедах и байдарках, смотрели фильмы и даже плавали с китами. Также Кардашьян отметила, что для большинства людей всё это сейчас недостижимо, поэтому она скромно напоминает себе, насколько её жизнь привилегированна.

Некоторые пользователи Сети раскритиковали её за подобные высказывания, отметив, что Ким бесчувственна и не понимает, что большинство не хочет этого сейчас слышать. Как заявил музыкант Питер Фрэмптон, люди сейчас идут в банки продовольствия, а не летают на частные острова.

Также некоторые сообщили, что не осуждают Ким за поездку на остров, но отметили, что публиковать фото оттуда на всеобщее обозрение является наглостью высшей степени, и «тыкать таким» в лицо бедным людям является отвратительным поступком.