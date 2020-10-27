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Ким Кардашьян в честь своего 40-летия поделилась в Instagram новым пляжным фото.

Отмечать юбилей звезда отправилась на остров в океане вместе со своей семьёй. Где именно проводилось торжество, не уточняется. До острова они добирались на самолёте, при этом перед полётом были сданы тесты на коронавирус всеми гостями.

На опубликованном фото Ким позирует на берегу моря, стоя по колено в воде. Она облачена в купальник-бикини цвета хаки. Образ дополнен банданой и прямоугольными солнцезащитными очками с зеркальными линзами, а также у модели сделан длинный ярко-жёлтый маникюр. Как отмечается, такой образ был весьма популярен в 1990-х годах.

В комментариях поклонники выразили восхищение внешним видом модели и заявили, что она сразила всех 20-летних. Некоторые позавидовали и сообщили, что хотели бы выглядеть также потрясающе и сногсшибательно в свои 40 лет.

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