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Популярная писательница Кэрри Уиттмер задалась целью выяснить, кто из знаменитых актеров чаще всего появляется на экране в постельных сценах. Она составила рейтинг, первую позицию в котором с большим отрывом занял Киану Ривз. По подсчетам составительницы ТОПа, в 12 картинах он занимался сексом на протяжении почти 10 минут (568 с).

В течение 410 секунд в интимных сценах блистал популярный «вампир» из серии фильмов «Сумерки» Роберт Патиссон. Всего на 6 секунд от него отстал Джейк Джилленхол. С результатом 404 с в он разместился на третьей строчке рейтинга.

В лучшей пятерке актеров также присутствуют Бред Питт, который занимался любовью в кадре 392 секунды, и Роберт Дауни-младший, показавший результат 337 с.

Всего в ТОП попало 30 известных актеров. Чтобы составить свой рейтинг, писательнице пришлось просмотреть 128 эпизодов с постельными сценами, ведя тщательный хронометраж для расчета точного времени занятий сексом.

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