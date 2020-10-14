Американская рэперша Карди Би нечаянно опубликовала в Stories Instagram своё обнажённое фото.

В кадре исполнительница предстала лежащей на боку и демонстрирующей свою обнажённую грудь. Несмотря на то, что буквально спустя пару минут она удалила фото, пользователи Сети успели его сохранить.

Комментируя неловкую ситуацию в Twitter, Карди Би назвала себя «невероятно тупой идиоткой», используя нецензурные слова. Она сообщила, что «дерьмо случается», и размышлять над произошедшим она больше не собирается. Кроме того, было отмечено, что происходит подобное уже не в первый раз, а в прошло она работала стриптизёршей.

Поклонницы певицы в знак поддержки кумира начали выкладывать в Сети свои обнажённые фотографии, и их уже набралось не один десяток.