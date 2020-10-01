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В октябре открывается новый телевизионный сезон, поэтому СМИ составили подборку сериалов, которые выйдут в эфир именно в этом месяце. Сразу скажем, что приятный сюрприз ждет поклонников мира «Ходячих мертвецов». Совсем скоро в эфир выйдет первый сезон многосерийного фильма «Ходящие мертвецы: Мир за пределами», который, по мнению создателей, привлечет огромную аудиторию.

Также в октябре Disney+ выпускает долгожданную вторую часть сериала «Мандалорец». Получат продолжение и такие проекты, как «Испанская принцесса» (старт 2 сезона – уже 9 октября), «Звездный путь: Дискавери» (3 сезон начнется 16 числа), «Аванпост» и «Бойтесь ходячих мертвецов».

Среди новых российских сериалов можно особо выделить «Шерлок в России», где знаменитый сыщик будет гоняться за Джеком Потрошителем, а также проекты «Гусар» с Гариком Харламовым и «Территория» с Андреем Мерзликиным. Наиболее ожидаемые западные фильмы – это «Земля монстров» и «Хелстрем»

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