Издание Forbes опубликовало рейтинг актрис, заработавших в 2020 году больше всего денег. Увидеть полный список можно на сайте издания.

Как отмечается, на первой строчке рейтинга оказалась София Вергара. В текущем году она получила 43 миллиона долларов. Вергара является актрисой и моделью колумбийско-американского происхождения, наибольшую славу она получила за сериал Modern Family.

Следующее место заняла Анджелина Джоли, являющаяся не только актрисой, но и режиссёром и продюсером. Её заработок за 2020 год составляет 35,5 миллиона долларов. Также отмечается, что она является одной из немногих попавших в рейтинг актрис, которая свой основной заработок получила от релизов в кинотеатрах, а не стриминговых сервисов.

Третье место у Галь Гадот. За год она получила 31,5 миллиона долларов, причем основная часть её дохода была заработала за исполнение главной роли в супергеройском фильме «Чудо-женщина: 1984».