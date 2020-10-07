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Иван Ургант в эфире своего шоу высмеял продюсера Яну Рудковскую, которая показала детскую коляску за полмиллиона рублей.

Фото с коляской для рождённого 25 сентября сына Арсения Рудковская выложила на своей странице в Instagram на днях. Коляска, как отмечается, принадлежит бренду Dior, и её стоимость составляет около 500 тысяч рублей.

Комментируя это, Ургант заявил, что Рудковская материнский капитал использовала для приобретения самого необходимого. Впрочем, сама Яна в своей публикации заявила, что коляску купила не она сама, а ей подарила её подруга.

Также Ургант отметил, что Рудковская и Плющенко, являющиеся достаточно активными пользователями TikTok, теперь будут снимать видео с участием не только семилетнего Саши, но и новорождённого.

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