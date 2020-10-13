читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ведущий программы «Вечерний Ургант» избрал очередным объектом для шуток Леонида Агутина. Напомним, что новый альбом российского исполнителя, в создании которого участвовали музыканты из многих стран Латинской Америки, был выдвинут номинантом на премию «Грэмми».

Иван Ургант прокомментировал это выдвижение в том духе, что на Новый год на корпоративных вечеринках Агутин может начинать петь песню по своей стандартной цене. Если же альбом выйдет в «короткий» список премии, можно будет смело поднимать таксу прямо в процессе пения и заканчивать композицию по повышенному тарифу.

В настоящий момент альбом La Vida Cosmopolita присутствует лишь в лонг-листе сразу по пяти номинациям. В декабре он может попасть в шорт-лист, из которого и будет выбираться победитель. Ранее Леонид Агутин на премию «Грэмми» не выдвигался.

Вам может понравиться

Названы премьеры фильмов, которые снова перенесли из-за коронавируса

Коронавирус продолжает вносить свои коррективы в планы людей, работающих практически во всех… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Вышел трейлер продолжения российского фэнтези «Последний богатырь»

Новый год в России начнется с премьеры. 1 января на экраны выйдет… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 октября – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 13 октября – пасмурно, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 октября – пасмурно, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 октября – ясно, до 10 °C | Королев: погода, 13 октября – небольшая облачность, до 21 °C | Подольск: погода, 13 октября – пасмурно, до 14 °C | Армавир: погода, 13 октября – ясно, до 26 °C |