Ведущий программы «Вечерний Ургант» избрал очередным объектом для шуток Леонида Агутина. Напомним, что новый альбом российского исполнителя, в создании которого участвовали музыканты из многих стран Латинской Америки, был выдвинут номинантом на премию «Грэмми».

Иван Ургант прокомментировал это выдвижение в том духе, что на Новый год на корпоративных вечеринках Агутин может начинать петь песню по своей стандартной цене. Если же альбом выйдет в «короткий» список премии, можно будет смело поднимать таксу прямо в процессе пения и заканчивать композицию по повышенному тарифу.

В настоящий момент альбом La Vida Cosmopolita присутствует лишь в лонг-листе сразу по пяти номинациям. В декабре он может попасть в шорт-лист, из которого и будет выбираться победитель. Ранее Леонид Агутин на премию «Грэмми» не выдвигался.