В интернет-СМИ появилась информация о том, что самолет ВВС Соединенных Штатов, который пересек границы Венесуэлы без согласования полета с властями этой страны, был сбит истребителем Су-30. Официальные лица в настоящий момент еще не подтвердили достоверность данного сообщения.

Издания в сети утверждают, что американский самолет был обнаружен сразу же, как пересек границу. На его перехват отправили истребитель Су-30 российского производства, который состоит на вооружении венесуэльских ВВС. Он несколько раз предпринимал попытки связаться с пилотом-американцем, но убедить его покинуть чужое воздушное пространство не смог. Именно поэтому пришлось наносить удар по нарушителю.

Сообщение сопровождается видео, однако его достоверность пока находится под сомнением. Многие эксперты также называют странным, что издания, опубликовавшие новость, не приводят каких-либо ссылок на первоисточники и даже не называют тип самолета ВВС США.