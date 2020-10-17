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В издании «Коммерсант», сославшись на собственные источники, сообщили, что Турция планировала и готовила начало нового военного конфликта на территории Нагорного Карабаха.

Собеседники информагентства отмечают, что в течение последних нескольких месяцев Анкара советовала Баку начать боевые действия в регионе, пообещав при этом поддержать азербайджанские власти в осуществлении разведывательных и наступательных операций, а также решении дипломатических вопросов. Подготовка к войне стартовала в августе, после завершения совместных учений Азербайджана и Турции.

В Азербайджане остались около 600 турецких военных, занимавшихся составлением плана по атаке на Нагорный Карабах. Они также координировали наступательную операцию. Турция перебросила своему союзнику ракетные комплексы залпового огня и 18 боевых машин пехоты. Источники в доказательство своих слов указали на внезапное увеличение полетов турецкой авиации в сторону азербайджанских границ.

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