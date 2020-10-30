Издание El Español (Испания) назвало Соединенные Штаты и Россию лишь двумя странами во всем мире, у которых на вооружении состоят «самолеты судного дня» – воздушные командные пункты. Однако, – пишет издание, – РФ уже предпринимает меры, чтобы поменять такой самолет на более совершенную воздушную машину. США же пока в этом плане сильно отстает.

Еще в 80-х годах минувшего столетия самолетом, обустроенным под командный пункт, стал Ил-80. Он служил этой цели верой и правдой по наше время. Однако сейчас российский президент задумался над тем, чтобы поменять его на новый. В качестве самолета «судного дня» теперь будет выступать Ил-96-400М, первый полет которого намечен на следующий год.

Американский ВКП – это воздушная машина Е-4 на основе Boeing 747-200. Этот самолет впервые взлетел еще в семидесятых, но продолжает использоваться президентом Соединенных Штатов.

Основные задачи самолетов «судного дня» — это обеспечение связи и эффективного командования в случае ядерного конфликта. Воздушные командные пункты как в РФ, так и в США способны проводить в воздухе не менее 150 часов. Но для этого они должны периодически дозаправляться, не опускаясь на землю.