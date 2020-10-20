Фильм ужасов «Синистер» с Итаном Хоуком стал самой страшной картиной за всю историю кинематографа. Об этом заявила английская компания broadbandchoices, которая провела весьма интересный эксперимент.

В ходе исследований испытуемым, в роли которых были обычные зрители, измеряли пульс с использованием специальных датчиков. Для чистоты эксперимента ученые привлекли людей разного возраста. Затем, по результатам измерений определили победителя, которым и стал «Синистер». Средний ритм на его просмотре составил 86 ударов в минуту.

Вторую позицию в этом рейтинге заняла лента 2010 года «Астрал». Он уступил совсем немного. На некоторых моментах был даже достигнут рекордный показатель – 133 удара в минуту.

На третьем месте со средним результатом 85 ударов в минуту оказалась картина «Заклятие». Ее, как и «Астрал», снял режиссер Джеймс Ван.

Кроме того, в рейтинг вошли фильмы «Паранормальное явление», «Реинкарнация», «Оно», «Визит» и вторая часть «Заклятия».