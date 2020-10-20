Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Фильм ужасов «Синистер» с Итаном Хоуком стал самой страшной картиной за всю историю кинематографа. Об этом заявила английская компания broadbandchoices, которая провела весьма интересный эксперимент.

В ходе исследований испытуемым, в роли которых были обычные зрители, измеряли пульс с использованием специальных датчиков. Для чистоты эксперимента ученые привлекли людей разного возраста. Затем, по результатам измерений определили победителя, которым и стал «Синистер». Средний ритм на его просмотре составил 86 ударов в минуту.

Вторую позицию в этом рейтинге заняла лента 2010 года «Астрал». Он уступил совсем немного. На некоторых моментах был даже достигнут рекордный показатель – 133 удара в минуту.

На третьем месте со средним результатом 85 ударов в минуту оказалась картина «Заклятие». Ее, как и «Астрал», снял режиссер Джеймс Ван.

Кроме того, в рейтинг вошли фильмы «Паранормальное явление», «Реинкарнация», «Оно», «Визит» и вторая часть «Заклятия».

Вам может понравиться

Асмус назвала самую постыдную роль в своей карьере

Популярная актриса Кристина Асмус рассказала в своем Инстаграм-аккаунте о роли, которая до… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Назван самый популярный сериал среди проектов Netflix за текущий год

Представители стриминговой платформы Netflix раскрыли наиболее просматриваемый сериал нынешнего года среди новых… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Серпухове откроется выставка «Мир, сотворенный заново»

В информагентстве Oka.fm сообщили о том, что в Историко-художественном музее, расположенном в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 октября – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 21 октября – переменная облачность, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 октября – ясно, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 21 октября – ясно, до 6 °C | Подольск: погода, 21 октября – облачно с прояснениями, до 0 °C | Армавир: погода, 21 октября – ясно, до 6 °C |