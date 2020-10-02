Полчаса на разогрев пюре и котлеты понадобилось персоналу Mgrillcafe. Обслуживание и качество еды этой сети питания на магистральных дорогах уже не впервые вызывает возмущение клиентов.

Путешественница под псевдонимом aurum_vl побывала в Mgrillcafe и осталась разочарована этим визитом, об этом она написала непосредственно в Инстаграме компании. «Буквально только что посетили ваше заведение на трассе М-11. Достаточно странный сервис для кафе на трассе – ожидание заказа 30 минут. И я бы поняла, если бы заказала блюдо от шефа, но две ложки пюре и котлету ждать полчаса – это нонсенс! Причем ждать не приготовления, а разогрева. Менеджер в оправдание сказала, что у вас поток. Ну, не знаю… посадка процентов 20 от общего числа. Есть предложение к вам – купите микроволновки. за полчаса блюда разогрелись ровно наполовину – снизу обжигающе горячее, сверху холодное», – пишет она.

Напомним, что Mgrillcafe, открытый пару лет назад холдингом RBE Group, практически сразу вызвал волну отравлений среди автолюбителей. Так, журналисты писали о Виталии Малышеве, госпитализированном после обеда в заведении сети на трассе «Москва – Ростов-на-Дону». После того, как ему диагностировали пищевое отравление, Виталий рассказал, что «еда хранится не пойми как, все открыто, мухи летают и все прочее. Покушал всего маленько». При этом отметим, что его обед стоил почти 1 000 рублей.

Холдинг RBE Group работает на рынке более 15 лет и стремится захватить значительную его долю в сфере питания для путешественников. С начала запуска скоростных поездов «Сапсан», «Стриж» и «Ласточка» поставкой питания для них занимается фирма «ЕСП», входящая в состав RBE Group. Неудивительно, что здесь тоже много нареканий от пассажиров. Так, Олеся пишет: «По мне так дешевле, вкуснее и комплекснее заварить «Доширак» и закусить свежим огурчиком. Как-то раз случайно купила билет с питанием и была удивлена — принесли ланчбокс с очень сомнительной и почти безвкусной едой. Ощущение, что не в поезде еду, а в больнице нахожусь, в кишечном отделении с соответствующим меню». Возмутилась бортовым питанием и Анна: «Заказала шницель в вагоне-ресторане. Принесли кусок пластмассы, обсыпанной панировочными сухарями. Деньги никто не вернул, а я так и не поела». Не удовлетворил сервис и Дарину. «Заказав кофе, я смогла сделать только один глоток – как его можно было испортить, для меня так и осталось загадкой, но пить эту бурду было невозможно! Та же история с блинчиками – холодные и пересоленые!», – пишет она.

Увы, качество питания от компаний холдинга «RBE Group» не выдерживает никакой критики. Однако поставщик стремится монополизировать весь рынок питания на российском железнодорожном транспорте. Эксперты уверены, что для таких амбициозных задач коммерсантам необходимо не только пересмотреть свои принципы работы с клиентами, но и обеспокоиться безопасностью своей продукции, так как за время своего существования компания заработала лишь дурную репутацию.